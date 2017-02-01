Уряд схвалив підвищення авансового платежу за поставки громадського транспорту

"Сьогодні на Уряді я ініціював рішення, що дозволить збільшити виробництво нових українських трамваїв, тролейбусів, автобусів та електробусів та покращити їх конкурентоспроможність на внутрішніх ринках . Українські міста матимуть новий сучасний транспорт, які виготовлятимуть наші українські підприємства", - заявив С.Кубів.

Він підкреслив, що збільшення виробництва промислової продукції та товарів з високою доданою вартістю є основою сталого економічного розвитку та зростання.

В свою чергу в Мінекономрозвитку уточнили, що раніше обов’язкова передоплата від міських комунальних підприємств до тих, що спеціалізуються на виготовленні трамваїв, автобусів та тролейбусів, становила 30% від вартості кінцевої продукції. Виробник також був зобов’язаний протягом 90 днів погасити аванс, або поставити продукцію комунальному підприємству.

"Сьогодні Уряд ухвалив рішення щодо збільшення обов’язкового авансового платежу за поставки тролейбусів, автобусів, електробусів та трамваїв до 70% і збільшення строків, за які виробник зобов’язується поставити продукцію комунальному підприємству. Для тролейбусів, автобусів, електробусів та інших колісних транспортних засобів цей строк відтепер становитиме до 8 місяців, для трамваїв - до 1 року".- уточнили у прес-службі Міністерства.

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