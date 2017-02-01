Правительство одобрило повышение авансового платежа за поставки общественного транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Правительство одобрило постановление, которым увеличило авансовый платеж за поставки троллейбусов, автобусов, электробусов и трамваев с 30 до 70%. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития, передает УНН.
"Сегодня на Правительстве я инициировал решение, которое позволит увеличить производство новых украинских трамваев, троллейбусов, автобусов и электробусов и улучшить их конкурентоспособность на внутренних рынках. Украинские города смогут иметь новый современный транспорт, которые будут производить наши украинские предприятия", - заявил С.Кубив.
Он подчеркнул, что увеличение производства промышленной продукции и товаров с высокой добавленной стоимостью является основой устойчивого экономического развития и роста.
В свою очередь в Минэкономразвития уточнили, что ранее обязательная предоплата от городских коммунальных предприятий к специализирующимся на изготовлении трамваям, автобусам и троллейбусам, составляла 30% от стоимости конечной продукции. Производитель также обязан в течение 90 дней погасить аванс, или поставить продукцию коммунальному предприятию.
"Сегодня правительство приняло решение об увеличении обязательного авансового платежа за поставки троллейбусов, автобусов, электробусов и трамваев до 70% и увеличении сроков, за которые производитель обязуется поставить продукцию коммунальному предприятию. Для троллейбусов, автобусов, электробусов и других колесных транспортных средств этот срок теперь составит до 8 месяцев, для трамваев - до 1 года".- уточнили в пресс-службе Министерства.
Как сообщал УНН, в этом году в Киеве планируют начать строительство метро на Виноградарь.