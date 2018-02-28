Уряд схвалив пакет законопроектів щодо торговельного захисту

Зокрема, міністри підтримали проекти законів про захист від демпінгового імпорту, про захист від субсидованого імпорту, про захисні заходи, а також “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері торговельного захисту” та “Про внесення змін до Митного кодексу України щодо торговельного захисту”.

Як зазначив міністр економічного розвитку та торгівлі України Степан Кубів, пропоновані законопроекти мають позитивний вплив на розвиток економічної діяльності і для ринку.

“Це дозволить забезпечити український бізнес прозорим та передбачуваним механізмом захисту внутрішнього ринку, розширить можливості українського бізнесу для захисту власного товаровиробника, поліпшить бізнес-клімат, зменшить прояви недобросовісною конкуренції на ринку з боку іноземних виробників та експортерів, підвищить прозорість захисних розслідувань та розширить коло користувачів цього механізму, а також покращить надійність партнерів у Світовій організації торгівлі”, — пояснив він.

Як повідомляв УНН, уряд створив в Україні Комісію із захисту бізнесу.