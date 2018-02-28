Правительство одобрило пакет законопроектов по торговой защите

В частности, министры поддержали проекты законов о защите от демпингового импорта, о защите от субсидированного импорта, о защитных мерах, а также "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере торговой защиты" и "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно торговой защиты".

Как отметил министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, предлагаемые законопроекты оказывают положительное влияние на развитие экономической деятельности и для рынка.

"Это позволит обеспечить украинский бизнес прозрачным и предсказуемым механизмом защиты внутреннего рынка, расширит возможности украинского бизнеса для защиты собственного товаропроизводителя, улучшит бизнес-климат, уменьшит проявления недобросовестной конкуренции на рынке со стороны иностранных производителей и экспортеров, повысит прозрачность защитных расследований и расширит круг пользователей этого механизма, а также улучшит надежность партнеров во Всемирной торговой организации", - пояснил он.

Как сообщал УНН, правительство создало в Украине Комиссию по защите бизнеса.