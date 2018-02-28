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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 58687 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 70474 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 73391 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 105914 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 99809 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104291 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Правительство одобрило пакет законопроектов по торговой защите

Правительство одобрило пакет законопроектов по торговой защите

Киев  •  УНН

 • 8109 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Кабинет министров Украины одобрил пакет законопроектов, которые совершенствуют систему торговой защиты и защищают украинского национального товаропроизводителя. Соответствующее решение правительство приняло на заседании 28 февраля, передает корреспондент УНН.

В частности, министры поддержали проекты законов о защите от демпингового импорта, о защите от субсидированного импорта, о защитных мерах, а также "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере торговой защиты" и "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно торговой защиты".

Как отметил министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, предлагаемые законопроекты оказывают положительное влияние на развитие экономической деятельности и для рынка.

"Это позволит обеспечить украинский бизнес прозрачным и предсказуемым механизмом защиты внутреннего рынка, расширит возможности украинского бизнеса для защиты собственного товаропроизводителя, улучшит бизнес-климат, уменьшит проявления недобросовестной конкуренции на рынке со стороны иностранных производителей и экспортеров, повысит прозрачность защитных расследований и расширит круг пользователей этого механизма, а также улучшит надежность партнеров во Всемирной торговой организации", - пояснил он.

Как сообщал УНН, правительство создало в Украине Комиссию по защите бизнеса.

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