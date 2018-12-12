Уряд схвалив мезанізм перевірки облгазів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив механізм перевірки облгазів - постачальників енергоресурсів. Про це сьогодні сказав повідомив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
"Створення механізму перевірки обласних газів. Чи є заперечення. Немає. Приймається", - сказав Прем'єр.
Раніше Прем'єр заявив, що українці мають платити лише за фактично спожитий газ за ціною 8,55 грн за кубометр, а з проблемою встановлення на місцях тарифів, вищих за прогнозовані, мають розібратися профільні міністерство та регулятор.
Як повідомляв УНН, 19 жовтня Кабінет міністрів України схвалив підвищення ціни на газ для населення з 1 листопада на 23,5% - до 8550 грн за тис. куб. м.