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Правительство одобрило мезанизм проверки облгазов

Киев • УНН

 • 9042 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Кабинет министров Украины одобрил механизм проверки облгазов - поставщиков энергоресурсов. Об этом сказал сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства, перадает корреспондент УНН.

Правительство одобрило мезанизм проверки облгазов

"Создание механизма проверки областных газов. Есть возражения. Никаких. Принимается", - сказал Премьер.

Ранее Премьер заявил, что украинцы должны платить только за фактически потребленный газ по цене 8,55 грн за кубометр, а с проблемой установки на местах тарифов, превышающих прогнозируемые, должны разобраться профильные министерство и регулятор.

Как сообщал УНН, 19 октября Кабинет министров Украины одобрил повышение цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% - до 8550 грн за тыс. куб. м.

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