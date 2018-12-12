Правительство одобрило мезанизм проверки облгазов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Кабинет министров Украины одобрил механизм проверки облгазов - поставщиков энергоресурсов. Об этом сказал сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства, перадает корреспондент УНН.
"Создание механизма проверки областных газов. Есть возражения. Никаких. Принимается", - сказал Премьер.
Ранее Премьер заявил, что украинцы должны платить только за фактически потребленный газ по цене 8,55 грн за кубометр, а с проблемой установки на местах тарифов, превышающих прогнозируемые, должны разобраться профильные министерство и регулятор.
Как сообщал УНН, 19 октября Кабинет министров Украины одобрил повышение цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% - до 8550 грн за тыс. куб. м.