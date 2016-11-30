Уряд схвалив фінплан поліграфкобінату "Україна" на 2017 рік
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Кабмін схвалив фінансовий план державного підприємства поліграфкомбінату "Україна" на 2017 рік. Відповідне рішення було ухвалено на сьогоднішньому засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
Як зазначив перший віце-прем’єр Степан Кубів, чистий прибуток підприємства очікується у розмірі 216,9 мільйонів гривень, що на 23% перевищує показник минулого року.
“Відрахування державі становитиме 416,6 мільйонів гривень. Розмір капітальних інвестицій зменшується на 8,6%”, — зазначив він.