Уряд схвалив фінплан поліграфкобінату "Україна" на 2017 рік

Як зазначив перший віце-прем’єр Степан Кубів, чистий прибуток підприємства очікується у розмірі 216,9 мільйонів гривень, що на 23% перевищує показник минулого року.

“Відрахування державі становитиме 416,6 мільйонів гривень. Розмір капітальних інвестицій зменшується на 8,6%”, — зазначив він.