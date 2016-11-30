Правительство одобрило финплан полиграфкобината "Украина" на 2017 год

Как отметил первый вице-премьер Степан Кубив, чистая прибыль предприятия ожидается в размере 216,9 миллионов гривен, что на 23% превышает показатель прошлого года.

“Отчисления государству составят 416,6 миллионов гривен. Размер капитальных инвестиций уменьшается на 8,6%”, — отметил он.