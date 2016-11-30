Правительство одобрило финплан полиграфкобината "Украина" на 2017 год
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Кабмин одобрил финансовый план государственного предприятия полиграфкомбината "Украина" на 2017 год. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства, передает корреспондент УНН.
Как отметил первый вице-премьер Степан Кубив, чистая прибыль предприятия ожидается в размере 216,9 миллионов гривен, что на 23% превышает показатель прошлого года.
“Отчисления государству составят 416,6 миллионов гривен. Размер капитальных инвестиций уменьшается на 8,6%”, — отметил он.