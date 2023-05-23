Уряд схвалив експериментальний проект щодо резерву працівників для роботи на деокупованих територіях
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Кабінет міністрів України погодив пропозицію Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та Національного агентства з питань державної служби стосовно реалізації експериментального проекту щодо створення резерву працівників державних органів для роботи на деокупованих територіях України, пише УНН з посиланням на повідомлення представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.
Деталі
Таким чином, як вказано, затверджено Порядок реалізації експериментального проекту. Передбачається:
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- порядок і умови формування резерву;
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- критерії включення до резерву;
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- принципи роботи резерву;
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- процедуру добору осіб з резерву;
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- умови призначення осіб, зарахованих до резерву;
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- особливості професійного навчання осіб, включених до резерву;
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- алгоритм виключення з резерву.
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У Мінреінтеграції зазначають, що це дасть змогу забезпечити кадрами військові адміністрації й інші державні органи на деокупованих територіях.
Як повідомляється, пріоритетне право на призначення на посади матимуть такі громадяни:
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- ветерани війни;
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- внутрішньо переміщені особи;
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- особи, які раніше займали ці посади;
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- особи, які мають досвід роботи з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
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Такий принцип формування резерву відновлення, як очікується, дасть змогу у найкоротші строки після звільнення відновити роботу державних органів на деокупованих територіях та забезпечити їх прискорену реінтеграцію.
Доповнення
У травні віце прем'єр - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук анонсувала ухвалення невдовзі рішення про резерв держслужбовців для роботи на деокупованих територіях.