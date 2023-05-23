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Уряд схвалив експериментальний проект щодо резерву працівників для роботи на деокупованих територіях

Уряд схвалив експериментальний проект щодо резерву працівників для роботи на деокупованих територіях

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. Кабінет міністрів України погодив пропозицію Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та Національного агентства з питань державної служби стосовно реалізації експериментального проекту щодо створення резерву працівників державних органів для роботи на деокупованих територіях України, пише УНН з посиланням на повідомлення представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Деталі

Таким чином, як вказано, затверджено Порядок реалізації експериментального проекту. Передбачається:

  • порядок і умови формування резерву;
  • критерії включення до резерву;
  • принципи роботи резерву;
  • процедуру добору осіб з резерву;
  • умови призначення осіб, зарахованих до резерву;
  • особливості професійного навчання осіб, включених до резерву;
  • алгоритм виключення з резерву.

У Мінреінтеграції зазначають, що це дасть змогу забезпечити кадрами військові адміністрації й інші державні органи на деокупованих територіях.

Як повідомляється, пріоритетне право на призначення на посади матимуть такі громадяни:

  • ветерани війни;
  • внутрішньо переміщені особи;
  • особи, які раніше займали ці посади;
  • особи, які мають досвід роботи з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Такий принцип формування резерву відновлення, як очікується, дасть змогу у найкоротші строки після звільнення відновити роботу державних органів на деокупованих територіях та забезпечити їх прискорену реінтеграцію.

Доповнення

У травні віце прем'єр - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук анонсувала ухвалення невдовзі рішення про резерв держслужбовців для роботи на деокупованих територіях.

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