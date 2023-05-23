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Правительство одобрило экспериментальный проект по резерву работников для работы на деоккупированных территориях

Киев • УНН

 • 575365 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. Кабинет министров Украины согласовал предложение Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и Национального агентства по вопросам государственной службы по реализации экспериментального проекта по созданию резерва работников государственных органов для работы на деоккупированных территориях Украины, пишет УНН со ссылкой на сообщение представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Детали

Таким образом, как указано, утвержден Порядок реализации экспериментального проекта. Предполагается:

  • порядок и условия формирования резерва;
  • критерии включения в резерв;
  • принципы работы резерва;
  • процедуру отбора лиц из резерва;
  • условия назначения лиц, зачисленных в резерв;
  • особенности профессионального обучения лиц, включенных в резерв;
  • алгоритм исключения из резерва.

В Минреинтеграции отмечают, что это позволит обеспечить кадрами военные администрации и другие государственные органы на деоккупированных территориях.

Как сообщается, приоритетное право на назначение на должности будут иметь такие граждане:

  • ветераны войны;
  • внутренне перемещенные лица;
  • лица, которые ранее занимали эти должности;
  • лица, имеющие опыт работы по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Такой принцип формирования резерва восстановления, как ожидается, позволит в кратчайшие сроки после освобождения восстановить работу государственных органов на деоккупированных территориях и обеспечить их ускоренную реинтеграцию.

Дополнение

В мае вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук анонсировала принятие вскоре решения о резерве госслужащих для работы на деоккупированных территориях.

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