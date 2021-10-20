Уряд схвалив дипломатичний безвіз з Саудівською Аравією

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду в середу.

Деталі

Тепер власникам дипломатичних, спеціальних і службових паспортів не потрібно оформляти короткострокові візи. Положення Меморандуму передбачають можливість безвізових поїздок для таких осіб строком до 90 днів протягом 180 днів.

Доповнення

В цьому році Кабінет міністрів України затвердив угоду між урядами України та Республіки Перу про взаємне скасування візових вимог для короткострокового перебування.

15 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і посол Перу в Польщі та в Україні за сумісництвом Альберто Ефраїн Уілфредо Салас Бараона підписали Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Перу про скасування візових вимог для короткострокового перебування.

Також у серпні Кабінет міністрів України схвалив проект угоди про взаємне скасування візових вимог України з Республікою Маврикій.