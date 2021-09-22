Українці зможуть подорожувати до Перу по "безвізу": Кабмін затвердив угоду
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив угоду між урядами України та Республіки Перу про взаємне скасування візових вимог для короткострокового перебування. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає УНН.
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“Тепер наші громадяни зможуть приїздити до Перу без візи не лише з метою туризму, а і для відвідування родичів, навчання, бізнесу, культурних обмінів. Так само і наша держава відкриється для перуанських туристів та бізнесу”, — заявив Кулеба.
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Документ встановлює на взаємній та постійній основі безвізовий режим взаємних поїздок усіх категорій громадян України та Перу з будь-якою метою в’їзду строком до 90 днів протягом 180 днів.
Угода набуде чинності після завершення сторонами необхідних внутрішньодержавних процедур, про що буде повідомлено додатково.
Додамо
15 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і посол Перу в Польщі та в Україні за сумісництвом Альберто Ефраїн Уілфредо Салас Бараона підписали Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Перу про скасування візових вимог для короткострокового перебування.
Також у серпні Кабінет міністрів України схвалив проект угоди про взаємне скасування візових вимог України з Республікою Маврикій.