Правительство одобрило дипломатический безвиз с Саудовской Аравией
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Кабинет министров Украины одобрил дипломатический безвиз с Саудовской Аравией, передает корреспондент УНН.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
Детали
Теперь владельцам дипломатических, специальных и служебных паспортов не нужно оформлять краткосрочные визы. Положения Меморандума предусматривают возможность безвизовых поездок для таких лиц строком до 90 дней в течение 180 дней.
Дополнение
В этом году Кабинет министров Украины утвердил соглашение между правительствами Украины и Республики Перу о взаимной отмене визовых требований для краткосрочного пребывания.
15 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и посол Перу в Польше и Украине по совместительству Альберто Эфраин Уилфред Салас Бараона подписали Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Перу об отмене визовых требований для краткосрочного пребывания.
Также в августе Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения о взаимной отмене визовых требований Украины с Республикой Маврикий.