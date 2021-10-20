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Правительство одобрило дипломатический безвиз с Саудовской Аравией

Киев • УНН

 • 20320 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. Кабинет министров Украины одобрил дипломатический безвиз с Саудовской Аравией, передает корреспондент УНН.

Правительство одобрило дипломатический безвиз с Саудовской Аравией

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Детали

Теперь владельцам дипломатических, специальных и служебных паспортов не нужно оформлять краткосрочные визы. Положения Меморандума предусматривают возможность безвизовых поездок для таких лиц строком до 90 дней в течение 180 дней.

Дополнение

В этом году Кабинет министров Украины утвердил соглашение между правительствами Украины и Республики Перу о взаимной отмене визовых требований для краткосрочного пребывания.

15 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и посол Перу в Польше и Украине по совместительству Альберто Эфраин Уилфред Салас Бараона подписали Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Перу об отмене визовых требований для краткосрочного пребывания.

Также в августе Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения о взаимной отмене визовых требований Украины с Республикой Маврикий.

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