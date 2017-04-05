Уряд скасував оголошені конкурси на посади у ДФС
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Уряд скасував раніше оголошені конкурси на посади ДФС і планує оголосити нові. Відповідне рішення ухвалене на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів України, передає кореспондент УНН.
"Є пропозиція, зараз, ті конкурси, які були оголошені, зараз скасувати і зробити нову історію якісних публічних конкурсів, з якими ми можемо залучити якісні кадри в систему ДФС", - сказав В.Гройсман.
При цьому, у Мінфіну впевнені, що система проведення конкурсів на посади у ДФС має бути змінена.
"Необхідно також поміняти підходи до обрання кадрів, які будуть працювати в ДФС", - сказав О.Данилюк.
За його словами наразі вони обираються за рішенням попереднього керівника - під час конкурсів не відбувається відеозапис і до них не залучаються зовнішні експерти, в тому числі з Мінфіну.
"У мене буде пропозиція: доручити ДФС поміняти процедуру, я дам відповідне доручення, а також з огляду на прийняте рішення на минулому Кабміні, стосовно створення єдиної особи митниці, застосувати незалежні конкурси",- сказав О.Данилюк.
Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів України схвалив концепцію реформування Державної фіскальної служби. Відповідне рішення ухвалене сьогодні на засіданні уряду.