Правительство отменило объявлены конкурсы на должности в ГФС

"Есть предложение, сейчас, те конкурсы, которые были объявлены, сейчас отменить и сделать новую историю качественных публичных конкурсов, с которыми мы можем привлечь качественные кадры в систему ГФС", - сказал В.Гройсман.

При этом, у Минфине уверены, что система проведения конкурсов на должности в ГФС должна быть изменена.

"Необходимо также поменять подходы к избранию кадров, будут работать в ГФС", - сказал А.Данилюк.

По его словам, сейчас они избираются по решению предыдущего руководителя - во время конкурсов не происходит видеозапись и к ним не привлекаются внешние эксперты, в том числе из Минфина.

"У меня будет предложение: поручить ГФС поменять процедуру, я дам соответствующее поручение, а также учитывая принятое решение в прошлом Кабмине, о создании единой лица таможни, применить независимые конкурсы", - сказал А.Данилюк.

Как сообщал УНН, Кабинет министров Украины одобрил концепцию реформирования Государственной фискальной службы . Соответствующее решение принято сегодня на заседании правительства.