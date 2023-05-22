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Уряд Швеції схвалив будівництво двох офшорних вітроелектростанцій

Уряд Швеції схвалив будівництво двох офшорних вітроелектростанцій

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 травня. УНН. Уряд Швеції заявив, що схвалив будівництво двох офшорних вітроелектростанцій біля західного узбережжя країни. Про це пише УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Так, уряд Швеції заявив, що схвалив будівництво двох офшорних вітроелектростанції біля західного узбережжя країни загальною кількістю близько 100 турбін.

"Ці дві вітроелектростанції приблизно еквівалентні одній традиційній атомній електростанції", — сказав прем’єр-міністр країни Ульф Крістерссон.

У той же час Крістерссон підкреслив, що країна не відмовляється від ядерної енергії.

Він наголосив, що атомна енергетика є частиною стратегії уряду щодо розширення виробництва в Швеції "енергії без викопного палива".

Скандинавська країна проголосувала на референдумі 1980 року за поступову відмову від ядерної енергетики. Відтоді Швеція зупинила 6 із 12 реакторів. Решта атомної енергетики наразі генерує близько 30% електроенергії, яка сьогодні використовується в країні.

Однак, як зазначається, Швеції важко знайти життєздатні альтернативні джерела енергії, щоб замінити свою атомну енергетику, оскільки відновлювані джерела енергії ще не можуть повністю задовольнити її потреби.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує, що найближчим часом буде ухвалено 11-й пакет санкцій ЄС проти росії, який включатиме обмеження щодо російської атомної галузі.

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