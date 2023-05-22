Уряд Швеції схвалив будівництво двох офшорних вітроелектростанцій
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Уряд Швеції заявив, що схвалив будівництво двох офшорних вітроелектростанцій біля західного узбережжя країни. Про це пише УНН з посиланням на AFP.
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Так, уряд Швеції заявив, що схвалив будівництво двох офшорних вітроелектростанції біля західного узбережжя країни загальною кількістю близько 100 турбін.
"Ці дві вітроелектростанції приблизно еквівалентні одній традиційній атомній електростанції", — сказав прем’єр-міністр країни Ульф Крістерссон.
У той же час Крістерссон підкреслив, що країна не відмовляється від ядерної енергії.
Він наголосив, що атомна енергетика є частиною стратегії уряду щодо розширення виробництва в Швеції "енергії без викопного палива".
Скандинавська країна проголосувала на референдумі 1980 року за поступову відмову від ядерної енергетики. Відтоді Швеція зупинила 6 із 12 реакторів. Решта атомної енергетики наразі генерує близько 30% електроенергії, яка сьогодні використовується в країні.
Однак, як зазначається, Швеції важко знайти життєздатні альтернативні джерела енергії, щоб замінити свою атомну енергетику, оскільки відновлювані джерела енергії ще не можуть повністю задовольнити її потреби.
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