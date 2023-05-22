Правительство Швеции одобрило строительство двух оффшорных ветроэлектростанций
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Правительство Швеции заявило, что одобрило строительство двух оффшорных ветроэлектростанций у западного побережья страны. Об этом пишет УНН со ссылкой на AFP.
Детали
Так, правительство Швеции заявило, что одобрило строительство двух оффшорных ветроэлектростанций у западного побережья страны общим количеством около 100 турбин.
"Эти две ветроэлектростанции примерно эквивалентны одной традиционной атомной электростанции", — сказал премьер-министр страны Ульф Кристерссон’.
В то же время Кристерссон подчеркнул, что страна не отказывается от ядерной энергии.
Он подчеркнул, что атомная энергетика является частью стратегии правительства по расширению производства в Швеции "энергии без ископаемого топлива".
Скандинавская страна проголосовала на референдуме 1980 года за постепенный отказ от ядерной энергетики. С тех пор Швеция остановила 6 из 12 реакторов. Остальная атомная энергетика сейчас генерирует около 30% электроэнергии, которая сегодня используется в стране.
Однако, как отмечается, Швеции трудно найти жизнеспособные альтернативные источники энергии, чтобы заменить свою атомную энергетику, поскольку возобновляемые источники энергии еще не могут полностью удовлетворить ее потребности.
Напомним
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает, что в ближайшее время будет принят 11-й пакет санкций ЕС против россии, который будет включать ограничения в отношении российской атомной отрасли.