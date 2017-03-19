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Уряд шукатиме рішення, як відновити економічку через збитки від блокади Донбасу - В.Гройсман

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Уряд шукає шляхів для того, щоб відновити і посилити економічне зростання, що було поставлене під загрозу штучно створеною енергетичною та економічною блокадою. На цьому наголосив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі телеканалу “Україна” у неділю, передає УНН.

“Треба шукати, яким чином ми зможемо відновити економічне зростання, тому що якщо ми втрачаємо позиції по ГМК, гірничо-металургійному комплексу, ми розуміємо, що наша економіка буде слабшою, нам потрібно буде переглядати у тому числі прогноз економічного зростання, що є дуже і дуже великим викликом для усіх нас,” — зазначив Прем’єр-міністр.

“У нас немає іншого виходу, як знаходити нестандартні рішення і виходити з новими ініціативами для того, щоб забезпечити економічне зростання. Економія у тому числі, це абсолютно очевидно,” — зазначив Глава Уряду.

Унаслідок енергетичної та економічної блокади Україна втратила податки державі, та доступ до своїх надр, зауважив Прем’єр.

Він зазначив, що блокада відбулася саме тоді, коли економіка країни почала демонструвати зростання. Це дало можливості для збільшення соціальних стандартів і, як наслідок, з 1 січня було удвічі підвищено мінімальну заробітну плату. Наразі, на порядку денному Уряду у 2017 році — підвищення пенсій у рамках пенсійної реформи.

“Коли ми тільки підходимо до того, що ми бачимо економічне зростання, що бюджет починає наповнюватися, що ми акумулюємо резерви, які можемо реінвестувати в збільшення якості життя людей, знаходиться якась причина чи перешкода, яка заважає нам це зробити,” — зауважив В.Гройсман.

“Блокада, яка відбувалася, яку ініціювало декілька сотень людей, була не в інтересах України, а була в інтересах Росії,” — підкреслив він.

Нагадаємо, 15 березня Міністерству внутрішніх справ України, Національній поліції України, Національній гвардії України за участю Служби безпеки України доручено невідкладно припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення залізничними і автомобільними шляхами.

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