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Правительство будет искать решение, как восстановить экономику из-за убытков от блокады Донбасса - В.Гройсман

Киев • УНН

 • 9504 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Правительство ищет пути для того, чтобы восстановить и усилить экономический рост, что было поставлено под угрозу искусственно созданной энергетической и экономической блокадой. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала "Украина" в воскресенье, передает УНН.

"Надо искать, каким образом мы сможем восстановить экономический рост, потому что если мы теряем позиции по ГМК, горно-металлургическому комплексу, мы понимаем, что наша экономика будет слабее, нам нужно будет просматривать в том числе прогноз экономического роста, что является очень и очень большим вызовом для всех нас", - отметил Премьер-министр.

"У нас нет другого выхода, как находить нестандартные решения и выходить с новыми инициативами для того, чтобы обеспечить экономический рост", - отметил глава Правительства.

"Экономия в том числе, это совершенно очевидно", - добавил он.

В результате энергетической и экономической блокады Украина потеряла в том числе украинские предприятия, которые платили налоги государству, и доступ к своим недрам, отметил Премьер-министр.

Он подчеркнул, что блокада состоялась именно тогда, когда экономика страны начала демонстрировать рост. Это дало возможности для увеличения социальных стандартов и, как следствие, с 1 января была вдвое повышена минимальная заработная плата, увеличены заработные платы учителям, врачам, спасателям ГСЧС, работникам бюджетной сферы. Экономический рост давал возможность к новым этапам и шагам в этом направлении.

Так, в повестке дня Правительства в 2017 году - повышение пенсий в рамках пенсионной реформы.

"Когда мы только подходим к тому, что мы видим экономический рост, бюджет начинает наполняться, что мы аккумулируем резервы, которые можем реинвестировать в увеличение качества жизни людей, находится какая-то причина или препятствие, которое мешает нам это сделать", - отметил Гройсман.

"Блокада, которая происходила, которую инициировали несколько сотен людей, была не в интересах Украины, а была в интересах России, - подчеркнул глава Правительства.

Напомним, 15 марта Министерству внутренних дел Украины, Национальной полиции Украины, Национальной гвардии Украины при участии Службы безопасности Украины поручено безотлагательно прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения железнодорожными и автомобильными путями.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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