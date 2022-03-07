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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Уряд сформував пакет рішень для підтримки бізнесу під час війни: хто звільняється від сплати податків

Уряд сформував пакет рішень для підтримки бізнесу під час війни: хто звільняється від сплати податків

Київ • УНН

 • 128135 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. На виконання доручення Президента Володимира Зеленського Уряд сформував пакет рішень, які мають підтримати український бізнес від час війни. Про це заявив Голова держави під час свого звернення, передає УНН.

Деталі

Відтак, в Україні звільнять від сплати ЄСВ фізичних осіб-підприємців першої та другої групи на час воєнного стану та протягом року після його завершення.

Також планується звільнити підприємства та фізичних-осіб підприємців третьої групи від сплати ЄСВ за найманих працівників, які були призвані до лав ЗСУ, інших збройних формувань (в т.ч. територіальної оборони). Збір буде сплачено за рахунок держави.

Окрім цього, відтерміновується сплата податків для всіх підприємств, які не спроможні їх заплатити.

Також, буде відтерміновано впровадження РРО для всіх фізичних осіб-підприємців.

Уряд скасує всі заходи ринкового та споживчого нагляду у всіх питаннях, крім регулювання цін та контролю за ціноутворення. Також вже встановлено мораторій на проведення перевірок всіх видів для бізнесу.

“Всі рішення, необхідні для того, аби цей пакет підтримки запрацював, уже ухвалено, або будуть ухвалені органами влади найближчим часом”, - заявив Президент.

Також Уряд та місцева влада активно вживає додаткових заходів, аби стабілізувати ціни на товари першої необхідності.

Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке дозволяє обласним військовим адміністраціям спільно з Нацполіцією та Держлікслужбою здійснювати контроль за цінами на соціально значущі продукти харчування, ліки та паливо. Не варто деяким підприємцям намагатись заробити на війні.

Також вкрай важливим фронтом роботи Уряду та місцевої влади в умовах війни є забезпечення нормальної роботи об’єктів критичної інфраструктури. Зокрема, тих, які постачають людям електроенергію, тепло та воду.

Прийнято рішення, що 12 українських ТЕС відтепер зможуть отримувати газ від НАК "Нафтогаз" по ціні 7 грн за кубічний метр.

Це дозволить відповідним підприємствам купувати необхідні обсяги блакитного палива, аби стабільно продовжувати роботу та поставляти українським родинам електроенергію не дивлячись на можливі перебої з поставками вугільно продукції, що також дуже важливо.

“Хочу також подякувати українським енергетикам, які зараз тримають надважливий для всієї країни енергетичний фронт. Ви робите дива щодня, щоби там, де це можливо, українці залишались з світлом, теплом та газом. Вам вдячна кожна родина”, - додав Зеленський.

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