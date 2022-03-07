Правительство сформировало пакет решений для поддержки бизнеса во время войны: кто освобождается от уплаты налогов

Детали

Следовательно, в Украине освободят от уплаты ЕСВ физических лиц-предпринимателей первой и второй группы на время военного положения и в течение года после его завершения.

Также планируется освободить предприятия и физических-лиц предпринимателей третьей группы от уплаты ЕСВ за наемных работников, которые были призваны в ряды ВСУ, других вооруженных формирований (в т.ч. территориальной обороны). Сбор будет уплачен за счет государства.

Кроме этого, откладывается уплата налогов для всех предприятий, которые не в состоянии их заплатить.

Также будет отсрочено введение РРО для всех физических лиц-предпринимателей.

Правительство отменит все меры рыночного и потребительского надзора во всех вопросах, кроме регулирования цен и контроля за ценообразованием. Также уже установлен мораторий на проведение проверок всех видов для бизнеса.

“Все решения, необходимые для того, чтобы этот пакет поддержки заработал, уже принят, или будут принят органами власти в ближайшее время”, - заявил Президент.

Также Правительство и местные власти активно принимают дополнительные меры, чтобы стабилизировать цены на товары первой необходимости.

Кабинет министров принял решение, которое позволяет областным военным администрациям совместно с Нацполицией и Гослекслужбой осуществлять контроль за ценами на социально значимые продукты питания, лекарства и топливо. Не стоит некоторым предпринимателям пытаться заработать на войне.

Также крайне важным фронтом работы правительства и местных властей в условиях войны является обеспечение нормальной работы объектов критической инфраструктуры. В частности, тех, которые поставляют людям электроэнергию, тепло и воду.

Принято решение, что 12 украинских ТЭС отныне смогут получать газ от НАК "Нафтогаз" по цене 7 грн за кубический метр.

Это позволит предприятиям приобретать необходимые объемы голубого топлива, чтобы стабильно продолжать работу и поставлять украинским семьям электроэнергию не смотря на возможные перебои с поставками угольно продукции, что также очень важно.

"Хочу также поблагодарить украинских энергетиков, которые сейчас держат сверхважный для всей страны энергетический фронт. Вы делаете чудеса каждый день, чтобы там, где это возможно, украинцы оставались со светом, теплом и газом. Вам благодарна каждая семья", - добавил Зеленский.