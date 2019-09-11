Уряд ще не визначився із третім представником у наглядовій раді Нафтогазу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Уряд продовжує шукати третього представника у наглядову раду НАК "Нафтогаз України". Про це заявив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Одна позиція вакантна, шукаємо фахівця, який міг би гідно представляти уряд в наглядовій раді", - зазначив Гончарук.
Раніше він повідомив, що замість старих представників сьогодні були призначені Юлія Ковалів та Наталія Бойко.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України призначив нових членів наглядової ради НАК “Нафтогаз України”.