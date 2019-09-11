Уряд призначив нових членів наглядової ради НАК “Нафтогаз України”
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Кабінет міністрів України призначив нових членів наглядової ради НАК “Нафтогаз України”. Про це заявив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час брифінгу за підсумками засідання уряду, передає кореспондент УНН.
“Ми замінили своїх представників в наглядовій раді НАК “Нафтогаз України”, замість Володимира Демчишина, Сергія Попика та Костянтина Мар’євича, представниками держави в наглядовій раді НАК “Нафтогаз України” будуть Юлія Ковалів та Наталія Бойко. Це наші колеги, які дуже глибоко розуміють тематику газової сфери, і власне роботу цього підприємства, дуже сподіваюся на конструктивну співпрацю з ними",- сказав Гончарук.
Також, за його словами, було призначено 15 заступників міністрів у різні міністерства.
“Продовжуємо звільняти заступників, які працювали в минулій політичній команді. Просто перезавантажується політична команда в уряді", - додав Гончарук.
Нагадаємо, у делегація НАК “Нафтогаз України” виступила перед державами-членами НАТО в рамках засідання Комісії Україна-НАТО.