Правительство назначило новых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Кабинет министров Украины назначил новых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". Об этом заявил Премьер-министр Алексей Гончарук во время брифинга по итогам заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"Мы заменили своих представителей в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины", вместо Владимира Демчишина, Сергея Попика и Константина Марьевича, представителями государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины" будут Юлия Ковалив и Наталья Бойко. Это наши коллеги, которые очень глубоко понимают тематику газовой сферы, и собственно работу этого предприятия, очень надеюсь на конструктивное сотрудничество с ними", - сказал Гончарук.
Также, по его словам, было назначено 15 заместителей министров в разные министерства.
"Продолжаем увольнять заместителей, работавших в прошлой политической команде. Просто перезагружается политическая команда в правительстве", - добавил Гончарук.
Напомним, делегация НАК "Нафтогаз Украины" выступила перед государствами-членами НАТО в рамках заседания Комиссии Украина-НАТО.