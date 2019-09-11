Правительство еще не определился с третьим представителем в набсовете Нафтогаза
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Правительство продолжает искать третьего представителя в наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины". Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Одна позиция вакантна, ищем специалиста, который мог бы достойно представлять правительство в наблюдательном совете", - отметил Гончарук.
Ранее он сообщил, что вместо старых представителей сегодня были назначены Юлия Ковалив и Наталья Бойко.
Напомним, Кабинет министров Украины назначил новых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".