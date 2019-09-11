Правительство еще не определился с третьим представителем в набсовете Нафтогаза

"Одна позиция вакантна, ищем специалиста, который мог бы достойно представлять правительство в наблюдательном совете", - отметил Гончарук.

Ранее он сообщил, что вместо старых представителей сегодня были назначены Юлия Ковалив и Наталья Бойко.

Напомним, Кабинет министров Украины назначил новых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".