Уряд Румунії скасував указ про амністію корупціонерів після масових протестів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Соціал-демократичний уряд Румунії на чолі з прем'єр-міністром Соріна Гріндяну скасував указ про декриміналізацію засуджених за корупцію, повідомив Reuters, посилаючись на джерело в уряді, передає УНН.
Урядовець повідомив, що указ був скасований, та додав, що офіційну заяву буде випущено найближчим часом.
Повідомляється, що указ був скасований у неділю у зв'язку з масовими акціями протесту.
Як повідомляв УНН, С.Гріндяну під час телезвернення вже заявляв про те, що уряд країни скасує указ про амністію, який послужив причиною масових протестів по всій країні.
Нагадаємо, соціал-демократичний уряд Румунії планував випустити достроково з в’язниць засуджених за корупцію, а також вилучити з кримінального кодексу статтю про зловживання владою з нанесенням шкоди бюджету на суму менше 200 тис. леїв (47,5 тис. дол.).
Під амністію можуть потрапити люди старше 60 років, вагітні жінки, ув’язнені, що мають маленьких дітей, незалежно від звинувачень. Також шанс вийти на свободу мають ті, чий термін ув’язнення не перевищує п’яти років, виключення складуть ті, хто відбуває покарання за кримінальні злочини, а також ті, хто засуджений за сексуальне насильство.