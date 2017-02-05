Правительство Румынии отменило указ об амнистии коррупционеров после массовых протестов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Социал-демократическое правительство Румынии во главе с премьер-министром Сорина Гриндяну отменило указ о декриминализации осужденных за коррупцию, сообщил Reuters, ссылаясь на источник в правительстве, передает УНН.
Чиновник сообщил, что указ был отменен, и добавил, что официальное заявление будет выпущено в ближайшее время.
Сообщается, что указ был отменен в воскресенье в связи с массовыми акциями протеста.
Как сообщал УНН, С.Гриндяну во время телеобращения уже заявлял о том, что правительство страны отменит указ об амнистии, который послужил причиной массовых протестов по всей стране.
Напомним, социал-демократическое правительство Румынии планировало выпустить досрочно из тюрем осужденных за коррупцию, а также исключить из уголовного кодекса статью о злоупотреблении властью с нанесением ущерба бюджету на сумму менее 200 тыс. леев (47,5 тыс. долл.).
Под амнистию могут попасть люди старше 60 лет, беременные женщины, заключенные, имеющие маленьких детей, независимо от обвинений. Также шанс выйти на свободу имеют те, чей срок заключения не превышает пяти лет, исключение составят те, кто отбывает наказание за уголовные преступления, а также те, кто осужден за сексуальное насилие.