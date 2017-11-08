Уряд розробив законопроект про відповідальність правоохоронців за тиск на бізнес
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Уряд України розробив законопроект, що підвищить відповідальність правоохоронців за тиск правоохоронних органів на бізнес. Про це під час засідання Кабінету міністрів сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
"Ми маємо підвищити відповідальність всіх правоохоронців - я говорю про питання економічної сфери", - зазначив В.Гройсман.
За його словами, неприпустимою є ситуація, коли правоохоронці безпідставно приходять з обшуками до легальних бізнесів та вилучають документи без аудіо та відео фіксації.
"Це є неприпустимо, ми маємо поставити крапку, і ми спільно напрацювали проект Міністерства юстиції, Міністерства внутрішніх справ, Кабінету міністрів, для того щоб спільно з парламентом і Президентом поставити в цьому питанні крапку", - сказав Прем'єр.
Як повідомляв УНН, Кабмін сьогодні планує денонсувати угоду з РФ про поставки озброєння й військової техніки.