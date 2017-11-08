Правительство разработало законопроект об ответственности правоохранителей за давление на бизнес

"Мы должны повысить ответственность всех правоохранителей - я говорю о вопросах экономической сферы", - отметил В.Гройсман.

По его словам, недопустима ситуация, когда правоохранители безосновательно приходят с обысками к легальным бизнес и изымают документы без аудио- и видеофиксации.

"Это недопустимо, мы должны поставить точку, и мы совместно разработали проект Министерства юстиции, Министерства внутренних дел, Кабинета министров, для того чтобы совместно с парламентом и Президентом поставить в этом вопросе точку", - сказал Премьер.

Как сообщал УНН, Кабмин сегодня планирует денонсировать соглашение с РФ о поставках вооружения и военной техники.