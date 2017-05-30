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Уряд розраховує, що Україна підніметься на 10 позицій у рейтингу Doing Business2018

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Цього року Україна планує піднятися на 10 місць у рейтингу Doing Business. Про це на сьогоднішній прес-конференції заявив перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов, передає кореспондент УНН.

Уряд розраховує, що Україна підніметься на 10 позицій у рейтингу Doing Business2018

“Ми очікуємо, що цього року (у 2018 році — ред.) ми стрибнемо в рейтингу ведення бізнесу (Doing Business — ред.) приблизно на 10 місць. Я закликаю до цієї цифри ставитися з певною обережністю, тому що нам треба переконатись, що всі зміни увійшли в рейтинг, що вони були оцінені так, як ми розуміємо методологію, що в цій методології не відбулося якихось змін”, — сказав М.Нефьодов.

Вын зазначив, що “додавання в рейтингу на 10 місць — це був би реальний і відчутний успіх для країни”.

Нагадаємо, як раніше повідомляв УНН, у рейтингу Doing Business2017 Україна посіла 80 місце серед 190 країн світу.

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