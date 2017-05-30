Правительство рассчитывает, что Украина поднимется на 10 позиций в рейтинге Doing Business2018

"Мы ожидаем, что в этом году (в 2018 году - ред.) мы прыгнем в рейтинге ведения бизнеса (Doing Business - ред.) примерно на 10 мест. Я призываю к этой цифре относиться с определенной осторожностью, потому что нам надо убедиться, что все изменения вошли в рейтинг, они были оценены так, как мы понимаем методологию, в этой методологии не произошло каких-либо изменений", - сказал М.Нефедов.

Вын отметил, что "прибавление в рейтинге на 10 мест - это был бы реальный и ощутимый успех для страны".

Напомним, как ранее сообщал УНН, в рейтинге Doing Business2017 Украина заняла 80 место среди 190 стран мира.