Правительство рассчитывает, что Украина поднимется на 10 позиций в рейтинге Doing Business2018
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. В этом году Украина планирует подняться на 10 мест в рейтинге Doing Business. Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов, передает корреспондент УНН.
"Мы ожидаем, что в этом году (в 2018 году - ред.) мы прыгнем в рейтинге ведения бизнеса (Doing Business - ред.) примерно на 10 мест. Я призываю к этой цифре относиться с определенной осторожностью, потому что нам надо убедиться, что все изменения вошли в рейтинг, они были оценены так, как мы понимаем методологию, в этой методологии не произошло каких-либо изменений", - сказал М.Нефедов.
Вын отметил, что "прибавление в рейтинге на 10 мест - это был бы реальный и ощутимый успех для страны".
Напомним, как ранее сообщал УНН, в рейтинге Doing Business2017 Украина заняла 80 место среди 190 стран мира.