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Уряд розірвав ще кілька угод у межах СНД

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Кабінет міністрів України розірвав ще три угоди в рамках Співдружності незалежних держав. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Уряд розірвав ще кілька угод у межах СНД

“Сьогодні, 2 вересня, на черговому засіданні уряду прийнято рішення про припинення участі України в Угоді про співробітництво у галузі ветеринарії, Угоді про співробітництво у галузі санітарної охорони територій держав — учасниць СНД та Угоді про створення Координаційної ради з карантину рослин держав — учасниць СНД”, — йдеться в повідомленні.

За словами міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігора Петрашка, рішення уряду щодо припинення участі України в деяких угодах з країнами СНД є абсолютно логічним і відповідає сучасним реаліям відносин.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України раніше підтримав чергові рішення щодо виходу України ще з двох структур СНД

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