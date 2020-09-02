Уряд розірвав ще кілька угод у межах СНД

“Сьогодні, 2 вересня, на черговому засіданні уряду прийнято рішення про припинення участі України в Угоді про співробітництво у галузі ветеринарії, Угоді про співробітництво у галузі санітарної охорони територій держав — учасниць СНД та Угоді про створення Координаційної ради з карантину рослин держав — учасниць СНД”, — йдеться в повідомленні.

За словами міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігора Петрашка, рішення уряду щодо припинення участі України в деяких угодах з країнами СНД є абсолютно логічним і відповідає сучасним реаліям відносин.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України раніше підтримав чергові рішення щодо виходу України ще з двох структур СНД.