Правительство разорвало еще несколько соглашений в рамках СНГ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Кабинет министров Украины разорвал еще три соглашения в рамках Содружества независимых государств. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
"Сегодня, 2 сентября, на очередном заседании правительства принято решение о прекращении участия Украины в Соглашении о сотрудничестве в области ветеринарии, Соглашении о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий государств - участников СНГ и Соглашении о создании Координационного совета по карантину растений государств - участников СНГ", - говорится в сообщении.
По словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, решение правительства о прекращении участия Украины в некоторых соглашениях со странами СНГ является абсолютно логичным и соответствует современным реалиям отношений.
Напомним, Кабинет министров Украины ранее поддержал очередные решения по выходу Украины еще с двух структур СНГ.