Уряд проводить розслідування щодо звинувачень Шкарлета у плагіаті – Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Кабінет міністрів України проводить розслідування щодо звинувачень Сергія Шкарлета, на якого покладено виконання обов'язків міністра освіти та науки, у плагіаті. Про це під час години запитань до уряду у парламенті повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
"Ми проводимо відповідне розслідування, і про плагіат треба говорити тоді, коли є докази, а не тоді, коли є голослівні звинувачення. Давайте ми дочекаємося, і пан Шкарлет особисто ініціював ці речі. Ми дочекаємося результатів, представимо і будемо тоді предметно вести розмову на цю тему", - сказав Шмигаль.
Раніше в УНН повідомлялося, що на Банковій пройшла акція проти призначення Шкарлета очільником МОН.
Під будівлю прийшли активісти з плакатами та звинуватили Шкарлета у плагіаті та продовженні політики міністра освіти часів експрезидента України Віктора Януковича - Дмитра Табачника.