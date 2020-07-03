Уряд проводить розслідування щодо звинувачень Шкарлета у плагіаті – Шмигаль

"Ми проводимо відповідне розслідування, і про плагіат треба говорити тоді, коли є докази, а не тоді, коли є голослівні звинувачення. Давайте ми дочекаємося, і пан Шкарлет особисто ініціював ці речі. Ми дочекаємося результатів, представимо і будемо тоді предметно вести розмову на цю тему", - сказав Шмигаль.

Раніше в УНН повідомлялося, що на Банковій пройшла акція проти призначення Шкарлета очільником МОН.

Під будівлю прийшли активісти з плакатами та звинуватили Шкарлета у плагіаті та продовженні політики міністра освіти часів експрезидента України Віктора Януковича - Дмитра Табачника.