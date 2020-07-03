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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 55864 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 122644 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 124617 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103024 просмотра

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Правительство проводит расследование касательно обвинений Шкарлета в плагиате - Шмыгаль

Правительство проводит расследование касательно обвинений Шкарлета в плагиате - Шмыгаль

Киев  •  УНН

 • 11403 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Кабинет министров Украины проводит расследование по обвинениям Сергея Шкарлета, на которого возложено исполнение обязанностей министра образования и науки, в плагиате. Об этом во время часа вопросов к правительству в парламенте сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"Мы проводим соответствующее расследование, и о плагиате надо говорить тогда, когда есть доказательства, а не тогда, когда есть голословные обвинения. Давайте мы дождемся, и господин Шкарлет лично инициировал эти вещи. Мы дождемся результатов, представим и будем тогда предметно вести разговор на эту тему", - сказал Шмыгаль.

Ранее в УНН сообщалось, что на Банковой прошла акция против назначения Шкарлета главой МОН.

Под здание пришли активисты с плакатами и обвинили Шкарлета в плагиате и продолжении политики министра образования времен экс-президента Украины Виктора Януковича - Дмитрия Табачника.

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