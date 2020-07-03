Правительство проводит расследование касательно обвинений Шкарлета в плагиате - Шмыгаль
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Кабинет министров Украины проводит расследование по обвинениям Сергея Шкарлета, на которого возложено исполнение обязанностей министра образования и науки, в плагиате. Об этом во время часа вопросов к правительству в парламенте сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.
"Мы проводим соответствующее расследование, и о плагиате надо говорить тогда, когда есть доказательства, а не тогда, когда есть голословные обвинения. Давайте мы дождемся, и господин Шкарлет лично инициировал эти вещи. Мы дождемся результатов, представим и будем тогда предметно вести разговор на эту тему", - сказал Шмыгаль.
Ранее в УНН сообщалось, что на Банковой прошла акция против назначения Шкарлета главой МОН.
Под здание пришли активисты с плакатами и обвинили Шкарлета в плагиате и продолжении политики министра образования времен экс-президента Украины Виктора Януковича - Дмитрия Табачника.