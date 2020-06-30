На Банковій пройшла акція проти призначення Шкарлета очільником МОН
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Під будівлею Офісу Президента України пройшла акція проти призначення Сергія Шкарлета виконуючим обов'язки міністра освіти і науки України, передає кореспондент УНН.
Так, під будівлю прийшли активісти з плакатами та звинувачують Шкарлета у плагіаті та продовженні політики міністра освіти часів експрезидента України Віктора Януковича - Дмитра Табачника.
Зазначимо, що активісти передали до ОП звернення до Президента України Володимира Зеленського та закінчили акцію.
У коментарі кореспонденту УНН у Печерському управління поліції ГУНП міста Києва повідомили, що правопорушень під час акції зафіксовано не було.
"Відбулася акція, у нас не зафіксовано жодних правопорушень. На місці працювали правоохоронці та забезпечували правопорядок", - зауважили у пресслужбі.
Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в.о. міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет, проти якого виступив профільний комітет парламенту, висунули ректори університетів, як одного з кандидатів, і він має добре і ясне бачення.
Також нагадаємо, що Кабмін призначив Шкарлета в.о. міністра освіти і науки.
Як повідомлялося в УНН, уряд дав Міністерству освіти і науки ще одну ставку заступника міністра, щоб призначити Сергія Шкарлета, який став тимчасовим виконуючем обов’язків міністра.