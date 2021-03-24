Уряд пропонує доповнити повноваження Держказначейства

КИЇВ. 24 березня. УНН. Кабінет міністрів України на засіданні у середу підтримав проект постанови про внесення змін до Положення про Державну казначейську службу України. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді, народний депутат Василь Мокан у своєму Telegram-каналі, передає УНН.