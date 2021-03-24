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Уряд пропонує доповнити повноваження Держказначейства

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Кабінет міністрів України на засіданні у середу підтримав проект постанови про внесення змін до Положення про Державну казначейську службу України. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді, народний депутат Василь Мокан у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Деталі

Зі слів Мокана, уряд пропонує доповнити повноваження Казначейства щодо:

  • здійснення за висновками ДПС та її територіальних органів перерахування між видами доходів і бюджетних коштів, помилково та/або надміру зарахованих до державного та/або місцевих бюджетів через єдиний рахунок;
  • здійснення покриття тимчасових касових розривів загального фонду державного бюджету;
  • отримання від ДПС повідомлення для повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та/або місцевих бюджетів з єдиного рахунка з причин технічних та/або методологічних помилок під час формування реєстру платежів з єдиного рахунку в розрізі окремого платника у складі зведеного реєстру платежів з єдиного рахунку.

    • Що було раніше

    У листопаді минулого року Уряд реорганізував територіальні органи Держказначейства.

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