Правительство предлагает дополнить полномочия Госказначейства
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду поддержал проект постановления о внесении изменений в Положение о Государственной казначейской службе Украины. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде, народный депутат Василий Мокан в своем Telegram-канале, передает УНН.
Детали
По словам Мокана, правительство предлагает дополнить полномочия Казначейства касательно:
Что было раньше
В ноябре прошлого года Правительство реорганизовало территориальные органы Госказначейства.