Правительство предлагает дополнить полномочия Госказначейства

КИЕВ. 24 марта. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду поддержал проект постановления о внесении изменений в Положение о Государственной казначейской службе Украины. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде, народный депутат Василий Мокан в своем Telegram-канале, передает УНН.