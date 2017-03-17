Уряд проігнорував вимогу Державної регуляторної служби щодо затвердження ліцензійних умов для підприємців
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. У вересні минулого року Громадська Рада при Державній регуляторній службі України звернулась до прем’єр-міністра Володимира Гройсмана із закликом пришвидшити процес розробки та затвердження ліцензійних умов для певних категорій підприємців. Однак, вимога була проігнорована, повідомляє УНН.
Наприклад, досі залишаються незатвердженими ліцензійні умови для операторів лотерей, що в свою чергу змушує їх працювати з простроченими ліцензіями. Зауважимо, що до моменту затвердження нових ліцензійних умов, оператори лотерей мають передбачене законодавством право працювати з простроченими ліцензіями.
Незважаючи на зауваження Державної регуляторної служби та Мін’юсту, Міністерство фінансів України не поспішає виконувати Закон “Про лотереї” та розробляти відповідно до нього ліцензійні умови для операторів лотерей.
Про зволікання у процессі ліцензування неодноразово наголошували й в Національній Раді Реформ. Однак, станом на сьогодні жодних зрушень у питанні ліцензування лотерейного ринку немає.
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Зауважимо, що до моменту затвердження нових ліцензійних умов, оператори лотерей мають передбачене законодавством право працювати з простроченими ліцензіями, однак, вони не мають інструментів захисту від нелегалів на ринку.
“Безконтрольний лотерейний ринок призводить до того, що створюються так звані псевдооператори лотерей, які діють в тому числі під вивісками чинних операторів лотерей. Прикриваючись ними, вони проводять ігри на гральних автоматах та інші різноманітні азартні ігри”, — сказала експерт у сфері грального ринку Зоряна Топорецька.
За її словами, більшість навіть забренодованих закладів не є власністю операторів лотерей “М.С.Л.” чи “УНЛ”. Все це відбувається через відсутність регулятора з боку держави.