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Правительство проигнорировало требование Государственной регуляторной службы по утверждению лицензионных условий для предпринимателей

Киев • УНН

 • 8761 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. В сентябре прошлого года Общественный Совет при Государственной регуляторной службе Украины обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману с призывом ускорить процесс разработки и утверждения лицензионных условий для определенных категорий предпринимателей. Однако, требование было проигнорировано, сообщает УНН.

Например, до сих пор остаются неутвержденными лицензионные условия для операторов лотерей, что в свою очередь заставляет их работать с просроченными лицензиями. Заметим, что до момента утверждения новых лицензионных условий, операторы лотерей имеют предусмотренное законодательством право работать с просроченными лицензиями.

Несмотря на замечания Государственной регуляторной службы и Минюста, Министерство финансов Украины не спешит выполнять закон "О лотереях" и разрабатывать в соответствии с ним лицензионные условия для операторов лотерей.

О промедлении в процессе лицензирования неоднократно подчеркивали и в Национальном Совете Реформ. Однако, на сегодняшний день никаких сдвигов в вопросе лицензирования лотерейного рынка нет.

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Заметим, что до момента утверждения новых лицензионных условий, операторы лотерей имеют предусмотренное законодательством право работать с просроченными лицензиями, однако, они не имеют инструментов защиты от нелегалов на рынке.

"Бесконтрольный лотерейный рынок приводит к тому, что создаются так называемые псевдооператоры лотерей, действующих в том числе под вывесками действующих операторов лотерей. Прикрываясь ими, они проводят игры на игровых автоматах и ​​другие разнообразные азартные игры", - сказала эксперт в сфере игорного рынка Зоряна Топорецкая.

По ее словам, большинство даже забрендированных заведений не является собственностью операторов лотерей "М.С.Л." или "УНЛ". Все это происходит из-за отсутствия регулятора со стороны государства.

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