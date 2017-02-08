Уряд продовжив програму "теплих кредитів"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Уряд продовжив дію програми “теплих кредитів” у 2017 році та вдосконалив її процедуру, передбачивши загальний обсяг фінансування у сумі понад 400 млн грн. Про це заявив віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінрегіону.
“Програма „теплих кредитів“ довела свою ефективність і затребуваність у населення. З моменту старту Програми на впровадження енергоефективних заходів видано понад 163 тис. кредитів на суму 2,7 млрд грн, якими скористались громадяни, ОСББ та ЖБК”, — повідомив Г.Зубко.
За його словами, середня економія теплової енергії від впровадження енергоефективних заходів за програмою, які були в проваджені ОСББ та ЖБК склала:
— при термомодернізації стін — 24%;
— при облаштуванні індивідуальних теплових пунктів — 10%;
— при встановленні енергоефективних склопрозорих конструкцій в місцях загального користування — 14%;
Крім того, зафіксована суттєва економія електроенергії на освітлення місць загального користування (71%).
“Сьогодні 95% ОСББ/ЖБК готові взяти участь у Програмі повторно. Адже 81% опитаних відмітили підвищення комфортності власних помешкань. Щодо приватних домогосподарств, то кожна родина, яка взяла участь у Програмі, завдяки встановленню вікон, заміні застарілих газових котлів, утепленню стін в одноквартирних будинках зменшила споживання газу від 16 до 43%, а після заміни вікон, радіаторів в квартирах багатоквартирних будинків — зекономила до 24% тепла”, — зазначив Г.Зубко.
“Ми не лише продовжили програму на 2017 рік, а й вдосконалили процедуру надання кредитів, посилили контроль за впровадженням енергоефективних заходів та використанням коштів, передбачили систему моніторингу ефективності виконання програми”, — зазначив Г.Зубко.
Як повідомляв УНН, у 2016 році ОСББ залучило майже 60 млн грн на утеплення багатоповерхівок.