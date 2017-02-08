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Правительство продлило программу "теплых кредитов"

Киев • УНН

 • 15392 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Правительство продлило действие программы "теплых кредитов" в 2017 году и усовершенствовало ее процедуру, предусмотрев общий объем финансирования в сумме более 400 млн грн. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

Правительство продлило программу "теплых кредитов"

"Программа "теплых кредитов" доказала свою эффективность и востребованность у населения. С момента старта программы на внедрение энергоэффективных мероприятий выдано более 163 тыс. кредитов на сумму 2,7 млрд грн, которыми воспользовались граждане, ОСМД и ЖСК", - сообщил Г.Зубко.

По его словам, средняя экономия тепловой энергии от внедрения энергоэффективных мероприятий по программе, которые применили ОСМД и ЖСК составила:

- при термомодернизации стен - 24%;

- при обустройстве индивидуальных тепловых пунктов - 10%;

- при установлении энергоэффективных стеклопрозрачных конструкций в местах общего пользования - 14%;

Кроме того, зафиксирована существенная экономия электроэнергии на освещение мест общего пользования (71%).

"Сегодня 95% ОСМД/ЖСК готовы принять участие в Программе повторно. Ведь 81% опрошенных отметили повышение комфортности собственных домов. Относительно частных домохозяйств, каждая семья, которая приняла участие в Программе, благодаря установлению окон, замене устаревших газовых котлов, утеплению стен в одноквартирных домах уменьшила потребление газа от 16 до 43%, а после замены окон, радиаторов в квартирах многоквартирных домов - сэкономила до 24% тепла", - отметил Г.Зубко.

"Мы не только продолжили программу на 2017 год, но и усовершенствовали процедуру предоставления кредитов, усилили контроль за внедрением энергоэффективных мероприятий и использованием средств, предусмотрели систему мониторинга эффективности выполнения программы", - отметил Г.Зубко.

Как сообщал УНН, в 2016 году ОСМД привлекли почти 60 млн грн на утепление многоэтажек.

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