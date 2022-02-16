Уряд призначив Сергія Крука головою ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Кабінет Міністрів України призначив головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергія Крука. Про це у Telegram-каналі повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.
Довідка
Сергія Крука було призначено у листопаді 2021 року виконувачем обов'язків голови ДСНС, після того як попереднього голову Держслужби Миколу Чечоткіна було звільнено з посади.
Додамо
Уряд також призначив Малюка Василя Васильовича заступником Міністра внутрішніх справ України.
Окрім цього, з посади голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів звільнено Владиславу Магалецьку.
Тимчасово обов’язки голови Держслужби виконуватиме Анатолій Вовнюк.