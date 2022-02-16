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Уряд призначив Сергія Крука головою ДСНС

Уряд призначив Сергія Крука головою ДСНС

Київ • УНН

 • 18595 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Кабінет Міністрів України призначив головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергія Крука. Про це у Telegram-каналі повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.

Довідка

Сергія Крука було призначено у листопаді 2021 року виконувачем обов'язків голови ДСНС, після того як попереднього голову Держслужби Миколу Чечоткіна було звільнено з посади.

Додамо

Уряд також призначив Малюка Василя Васильовича заступником Міністра внутрішніх справ України.

Окрім цього, з посади голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів звільнено Владиславу Магалецьку.

Тимчасово обов’язки голови Держслужби виконуватиме Анатолій Вовнюк.

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