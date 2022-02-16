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15 марта, 19:03 • 101798 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 132174 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 117532 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 111545 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101549 просмотра

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15 марта, 11:23 • 99194 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 86335 просмотра

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Правительство назначило Сергея Крука главой ГСЧС

Правительство назначило Сергея Крука главой ГСЧС

Киев • УНН

 • 18592 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Кабинет Министров Украины назначил главой Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергея Крука. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

Справка

Сергей Крук был назначен в ноябре 2021 года исполняющим обязанности главы ГСЧС, после того как предыдущего главу Госслужбы Николая Чечеткина уволили с должности.

Добавим

Правительство также назначило Малюка Василия Васильевича заместителем Министра внутренних дел Украины.

Кроме этого, с должности председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей уволили Владиславу Магалецкую.

Временно обязанности председателя Госслужбы будет исполнять Анатолий Вовнюк.

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