Правительство назначило Сергея Крука главой ГСЧС

Справка

Сергей Крук был назначен в ноябре 2021 года исполняющим обязанности главы ГСЧС, после того как предыдущего главу Госслужбы Николая Чечеткина уволили с должности.

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Правительство также назначило Малюка Василия Васильевича заместителем Министра внутренних дел Украины.

Кроме этого, с должности председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей уволили Владиславу Магалецкую.

Временно обязанности председателя Госслужбы будет исполнять Анатолий Вовнюк.