Уряд призначив нових голів Укртрансбезпеки та Укрінфрапроекту
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Уряд прийняв низку кадрових рішень, а саме призначив нових голів Укртрансбезпеки та Укрінфрапроекту. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства інфраструктури.
“Сьогодні, 27 листопада 2019 року, Кабінет Міністрів України прийняв низку кадрових рішень. Кабінет Міністрів України призначив Хом‘якова Кирила Олексійовича Головою Державного агентства інфраструктурних проектів України та Погорілого Олександра Вікторовича Головою Державної служби з безпеки на транспорті”, — сказано у повідомленні.
Нагадаємо, Уряд звільнив Олександру Клітіну з поста заступника міністра інфраструктури.