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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 41673 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 108408 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 100324 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 107640 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118400 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147687 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148233 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Правительство назначило новых глав Укртрансбезпекы и Укринфрапроекту

Киев  •  УНН

 • 9701 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Правительство приняло ряд кадровых решений, а именно назначил новых глав Укртрансбезпекы и Укринфрапроекта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры.

“Сегодня, 27 ноября 2019 года, Кабинет Министров Украины принял ряд кадровых решений. Кабинет Министров Украины назначил Хомякова Кирилла Алексеевича Председателем Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины и Погорелого Александра Викторовича Председателем Государственной службы по безопасности на транспорте”, — говорится в сообщении.

Напомним, Правительство уволило Александру Клитину с поста заместителя министра инфраструктуры.

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