Уряд призначив Ірину Микичак першим заступником міністра охорони здоров’я України
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Кабінет міністрів України призначив Ірину Микичак першим заступником міністра охорони здоров'я. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Кабінет Міністрів України на засіданні 18 березня призначив Першим заступником Міністра охорони здоров'я Ірину Микичак", - сказано у повідомленні.
Довідка: Ірина Микичак - Заслужений лікар України. За освітою є лікарем-педіатром, магістром державного управління. Має багаторічний досвід у сфері охорони здоров’я. З квітня 2017 року по грудень 2019 року Ірина Микичак була керівницею департаменту охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації. Була координатором реалізації низки успішних міжнародних проектів співпраці зі Світовим Банком, ВООЗ, Агентством США з міжнародного розвитку, Дитячим Фондом ООН ЮНІСЕФ та інших проектів у сфері реформи перинатальної допомоги, сімейної медицини, онкопревенції, громадського здоров'я. Також є засновницею регіональної освітньої програми Школа успішного медичного менеджера.
Нагадаємо, головою МОЗ у новому складі уряду призначено Іллю Ємця, який вже керував міністерством у 2010-2011 роках.