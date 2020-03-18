Правительство назначило Ирину Мыкычак первым заместителем министра здравоохранения Украины

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 105032 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 107741 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 109679 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 108279 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 118123 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101950 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106140 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106800 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131695 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130504 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Правительство назначило Ирину Мыкычак первым заместителем министра здравоохранения Украины

Правительство назначило Ирину Мыкычак первым заместителем министра здравоохранения Украины

Киев  •  УНН

 • 13999 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Кабинет министров Украины назначил Ирину Мыкычак первым заместителем министра здравоохранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Кабинет Министров Украины на заседании 18 марта назначил первым заместителем министра здравоохранения Ирину Мыкычак", - говорится в сообщении.

Справка: Ирина Мыкычак - Заслуженный врач Украины. По образованию является врачом-педиатром, магистром государственного управления. Имеет многолетний опыт в сфере здравоохранения. С апреля 2017 года по декабрь 2019 года Ирина Мыкычак была руководительницей департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации. Была координатором реализации ряда успешных международных проектов сотрудничества со Всемирным Банком, ВОЗ, Агентством США по международному развитию, Детским Фондом ООН ЮНИСЕФ и других проектов в сфере реформы перинатальной помощи, семейной медицины, онкопревенции, общественного здоровья. Также является основательницей региональной образовательной программы Школа успешного медицинского менеджера.

Напомним, главой Минздрава в новом составе правительства назначен Илья Емец, который уже руководил министерством в 2010-2011 годах.

Украинские Национальные Новости

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