Уряд призначив держсекретаря Кабміну і двох його заступників
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Кабінет міністрів України призначив Володимира Бондаренка державним секретарем Кабміну, Сергія Дехтяренка і Володимира Федорчука його заступниками. Відповідні розпорядження від 28 грудня розміщено на сайті уряду, передає УНН.
Так, В.Бондаренка призначено розпорядженням №1049-р.
"Призначити Бондаренка Володимира Валерійовича державним секретарем Кабінету міністрів України з дати початку фактичного виконання ним посадових обов’язків строком на п’ять років з оплатою праці відповідно до законодавства", - йдеться у документі.
Розпорядженням №1051-р його заступником призначено В.Федорчука "з дати початку фактичного виконання ним посадових обов’язків строком на п’ять років з оплатою праці відповідно до законодавства".
С.Дехтяренка призначено заступником держсекретаря Кабміну розпорядженням №1052-р "з дати початку фактичного виконання ним посадових обов’язків строком на п’ять років з оплатою праці відповідно до законодавства".