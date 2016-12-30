Правительство назначило госсекретаря Кабмина и двух его заместителей
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Кабинет министров Украины назначил Владимира Бондаренко государственным секретарем Кабмина, Сергея Дегтяренко и Владимира Федорчука его заместителями. Соответствующие распоряжения от 28 декабря размещены на сайте правительства, передает УНН.
Так, В.Бондаренко назначен распоряжением №1049-р.
"Назначить Бондаренко Владимира Валерьевича государственным секретарем Кабинета министров Украины с даты начала фактического выполнения им должностных обязанностей сроком на пять лет с оплатой труда в соответствии с законодательством", - говорится в документе.
Распоряжением №1051-р его заместителем назначен В.Федорчук "с даты начала фактического выполнения им должностных обязанностей сроком на пять лет с оплатой труда в соответствии с законодательством".
С.Дехтяренко назначен заместителем госсекретаря Кабмина распоряжением №1052-р "с даты начала фактического выполнения им должностных обязанностей сроком на пять лет с оплатой труда в соответствии с законодательством".